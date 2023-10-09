Готовы к новым мерам: страны Персидского залива планируют сохранить добровольное сокращение добычи нефти Наталья МарковаГлавы министерств энергетики государств Персидского залива встретились в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде в ходе Региональной климатической недели.
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