Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам углублять строительство сообщества единой судьбы

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать свои усилия по всем направлениям для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, а также вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в Азии и во всем мире.