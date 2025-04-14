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Китай

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Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам углублять строительство сообщества единой судьбы

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать свои усилия по всем направлениям для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, а также вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в Азии и во всем мире.

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