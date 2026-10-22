В Орске двухлетний мальчик умер после того, как подавился пельменем. Об этом 22 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.
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