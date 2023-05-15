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Армия России пошла в наступление в Харьковской области   

Армия России пошла в наступление в Харьковской области   

Подразделения российской армии возобновили активные действия на Купянском направлении, освободили село Масютовка, форсировали реку Оскол и заняли плацдарм на ее левом берегу.

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