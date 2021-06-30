29 июня в пгт Советский состоялось мероприятие, посвященное Дню партизан и подпольщиков

В мероприятии приняли участие глава администрации Советского района Владимир Трегуб, председатель Советского районного совета Виктория Грицай, председатель районного совета ветеранов Любовь Крюковская, Директор МБОУ «Заветненская средняя школа им.
В мероприятии приняли участие глава администрации Советского района Владимир Трегуб, председатель Советского районного совета Виктория Грицай, председатель районного совета ветеранов Любовь Крюковская, Директор МБОУ «Заветненская средняя школа им.
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