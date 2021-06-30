Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    Пусть перестанут модифицировать вирус и природа сама вернёт его на место и снова заражение таким вирусом будет исключ...Александр Остапен...
  • Житель Земли Макаренков
    Статья Путина: О единстве Русскихи Украинцев…, не евреев. Что обсуждать?Зеленскому захоте...
  • Полина Романова (железова)
    Это не соответствует действительности. первым заявление было о том. что на ТВ очень много российских программ. Даже н...Итоги выборов в М...

29 июня в пгт Советский состоялось мероприятие, посвященное Дню партизан и подпольщиков

29 июня в пгт Советский состоялось мероприятие, посвященное Дню партизан и подпольщиков

В мероприятии приняли участие глава администрации Советского района Владимир Трегуб, председатель Советского районного совета Виктория Грицай, председатель районного совета ветеранов Любовь Крюковская, Директор МБОУ «Заветненская средняя школа им.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх