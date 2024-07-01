Раскрыта возможная компоновка кристалла Intel Arrow Lake-S для ПК, перестановка P-яд...

Раскрыта возможная компоновка кристалла Intel Arrow Lake-S для ПК, перестановка P-ядер Lion Cove и E-ядер SkymontПервые три поколения процессоров Intel, реализующих гибридные ядра ЦП, а именно “Alder Lake”, “Raptor Lake” и “Meteor Lake”, располагают их вдоль кольцевой шины, разделяя кэш L3.