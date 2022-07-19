«Здравствуй, Катунь-матушка». Актер Павел Деревянко выложил в соцсети видео семейного отдыха в Горном Алтае

Российский актер Павел Деревянко выложил в соцсети видео отдыха в Горном Алтае со своей семьей. 19 июля он примет участие в церемонии открытия фестиваля и встретится с барнаульскими зрителями на показе фильма «Подельники» в кинотеатре «Пионер».