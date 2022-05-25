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Юрист рассказал, что некоторые дачи в России могут снести как опасные

Юрист рассказал, что некоторые дачи в России могут снести как опасные

соцсети Дачи, опасные для проживания или построенные с нарушением требований градостроительного законодательства, могут быть признаны самовольными постройками и снесены, предупредил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

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