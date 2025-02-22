Создатель Xbox Симус Блэкли: “Разговоры о самой мощной консоли больше никого н...

Создатель Xbox Симус Блэкли: “Разговоры о самой мощной консоли больше никого не удивляют, все решает контент”Будучи заядлым геймером, Блэкли приводит в качестве примера успех Nintendo Switch — консоли 2017 года, работающей на разогнанном железе позапрошлого поколения.