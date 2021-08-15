Все познается в сравнении

"Я думаю, администрация Байдена должна осознать, что исходя из текущих тенденций, история рассудит, что СССР удалось выйти из Афганистана лучше, чем США" - Карл БильдтКогда Советские войска уходили из Афганистана после 10 лет войны, мне было 8 лет.