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Эпиграф

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Невезучий лайнер: самолет Air Montenegro дважды за день попал в переплёт

Невезучий лайнер: самолет Air Montenegro дважды за день попал в переплёт

Лайнер авиакомпании Air Montenegro два раза за один день столкнулся с препятствиями. Сначала на него налетела птица, затем наехала машина для доставки топлива.

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