В Алупке продолжается реконструкция Воронцовского дворца за полмиллиарда рублей

В Алупке реставрируют объект культурного наследия федерального значения Воронцовский дворец. На эти работы выделено 535 млн рублей Об этом сообщили в пресс-службе ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».