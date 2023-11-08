В Алупке продолжается реконструкция Воронцовского дворца за полмиллиарда рублей

В Алупке реставрируют объект культурного наследия федерального значения Воронцовский дворец. На эти работы выделено 535 млн рублей Об этом сообщили в пресс-службе ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».
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