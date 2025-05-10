Пермский автор Катерина-Ксения Гашева вошла в лонг-лист премии «Лицей»

Пермский автор Катерина-Ксения Гашева, постоянная участница литературного фестиваля «Компрос», вошла в длинный список премии «Лицей» имени Александра Пушкина в номинации «Поэзия», сообщает портал properm.
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