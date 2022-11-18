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Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова: «Никогда не забуду, что вы очень помогли мне. Покойтесь с миром»

Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова: «Никогда не забуду, что вы очень помогли мне. Покойтесь с миром»

Двукратная чемпионка мира из Японии Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

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