БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Из Киргизии в Селижарово: местные решили проверить бумаги — и приезжие сами отказались от квартиры

Из Киргизии в Селижарово: местные решили проверить бумаги — и приезжие сами отказались от квартиры

Представьте: тихий Селижарово, весна 2025 года. На церемонии вручения сертификатов — радостные лица, улыбки, вспышки камер.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр _
Александр _

Ответ не посередине. Это недостатки системы, которая покрывает коррупцию. законы специально так пишутся, чтобы запутать следы. Было бы в законе прописано всё четко, без двусмысленностей, то и трудней было бы воровать и брать взятки.