Из Киргизии в Селижарово: местные решили проверить бумаги — и приезжие сами отказались от квартиры

Представьте: тихий Селижарово, весна 2025 года. На церемонии вручения сертификатов — радостные лица, улыбки, вспышки камер.
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Голосуем за едросов и коррупция исчезнет.
Коррупция,коррупция и ещё раз коррупция!да не оскудеет рука дающего!!!!!
У местных денег не хватает, чтобы чиновнику занести, а у приезжих за спиной диаспора стоит, которая знает кому и сколько занести и дает нужную сумму и дальше заветный сертификат.........
.... Потому что ЧИНУШИ продадут ВСЕ и ВСЕХ!
А что делают дети ТРУДОВЫХ мигрантов в России? Всех - в родные кишлаки и будет им счастье!
Ответ не посередине. Это недостатки системы, которая покрывает коррупцию. законы специально так пишутся, чтобы запутать следы. Было бы в законе прописано всё четко, без двусмысленностей, то и трудней было бы воровать и брать взятки.
Написано чётко и ясно " надо знать куда заходить с кем и как разговаривать". Не скудеющая кормушка для чинуш и продажных ментов!
Тут,, как в старом анекдоте про сантехника: систему менять нужно, а чиновников наказывать всерьез и доводить это до сведения общественности.