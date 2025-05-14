Единственная существующая у Вооруженных силах Украины (ВСУ) идеология — это ненависть к России. Об этом 14 мая рассказал перешедший на сторону РФ украинский военный, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей.