Единственная существующая у Вооруженных силах Украины (ВСУ) идеология — это ненависть к России. Об этом 14 мая рассказал перешедший на сторону РФ украинский военный, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей.
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