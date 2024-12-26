Это вторая диверсия за неделю во Владимирской области.Вчера вечером в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на УАЗе протаранил ворота районного военного комиссариата и после этого поджег свой автомобиль.
В Гусь-Хрустальном УАЗ протаранил ворота военкомата: опять жертва мошенников
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Это только начало того накопившегося за многие годы недовольства народом от всего &quot;управления&quot; власть имущими! Сумма энергии недовольства и ненависти всегда ищет где и как взорваться. Сначала мелкие действия, а потом лавина! Это то, о чем давно специалисты предупреждали Власть!!! Украина просто использует то, что создала сама система в России за многие годы! Отключение интернета здесь не поможет! Надо полностью менять систему олигархического безнаказанного воровства на общечеловеческую нормальную систему жизни в стране, иначе будет протаранена народом снова вся система!!!
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