В Гусь-Хрустальном УАЗ протаранил ворота военкомата: опять жертва мошенников

АЖ

Александр Жигилий

Это только начало того накопившегося за многие годы недовольства народом от всего &quot;управления&quot; власть имущими! Сумма энергии недовольства и ненависти всегда ищет где и как взорваться. Сначала мелкие действия, а потом лавина! Это то, о чем давно специалисты предупреждали Власть!!! Украина просто использует то, что создала сама система в России за многие годы! Отключение интернета здесь не поможет! Надо полностью менять систему олигархического безнаказанного воровства на общечеловеческую нормальную систему жизни в стране, иначе будет протаранена народом снова вся система!!!