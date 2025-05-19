Зеленский ничего не решает, все происходит на уровне Трампа и Путина – украинский военный

Реально судьба Украины страны решается на уровне президентов США и России. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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