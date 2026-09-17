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Суд арестовал главу компании, автобус которой попал в ДТП в Архангельской области

Суд арестовал главу компании, автобус которой попал в ДТП в Архангельской области

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу главу компании, автобус которой попал в ДТП с 13 погибшими на трассе «Холмогоры».

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