Суд арестовал главу компании, автобус которой попал в ДТП в Архангельской области

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу главу компании, автобус которой попал в ДТП с 13 погибшими на трассе «Холмогоры».
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