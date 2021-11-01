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Пузыри на воде: кто завоюет для России медали ЧЕ

Пузыри на воде: кто завоюет для России медали ЧЕ

В Казани 1 ноября стартует крупнейший турнир континента по плаванию — чемпионат Европы. Соревнования такого уровня по водным видам спорта довольно часто проходят в столице Татарстана, только вот организации этого старта могли помешать нерабочие дни.

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