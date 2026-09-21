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МОСИНФОРМ

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Почти 4 млн пассажиров обслужил Ленинградский вокзал за лето

Почти 4 млн пассажиров обслужил Ленинградский вокзал за лето

На Ленинградский вокзал прибыли и отправились с него на поездах дальнего следования почти 4 миллиона пассажиров в июне — августе 2026 года.

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