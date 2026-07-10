РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

Патрушев раскрыл детали сорванной операции против бен Ладена

Патрушев раскрыл детали сорванной операции против бен Ладена

www.globallookpress.com/z03/ZUMAPRESS.com Помощник президента РФ Николай Патрушев 10 июля раскрыл подробности несостоявшейся совместной операции ФСБ и ЦРУ по ликвидации лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии