Патрушев раскрыл детали сорванной операции против бен Ладена

www.globallookpress.com/z03/ZUMAPRESS.com Помощник президента РФ Николай Патрушев 10 июля раскрыл подробности несостоявшейся совместной операции ФСБ и ЦРУ по ликвидации лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена.
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