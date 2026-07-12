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Журнал «Профиль»

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Германия оплатит одну из крупнейших закупок FPV-дронов для Украины

Германия оплатит одну из крупнейших закупок FPV-дронов для Украины

Контракт на поставку 50 тыс. ударных беспилотников Shrike украинского производства обойдется примерно в €90 млн, сообщил Reuters в воскресенье, 12 июля 2026 года, со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

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