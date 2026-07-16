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Культуромания

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Концерт «Гордись, земля, людьми такими!» пройдет на Алтае

Концерт «Гордись, земля, людьми такими!» пройдет на Алтае

16 июля в Сибирском агропарке (Алтайский край) стартует «Всероссийский день поля – 2026». Деловое событие, включающее круглые столы, панельные дискуссии и тематические сессии, имеет обширную культурную программу.

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