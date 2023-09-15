Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил о том, что Москва не намерена вводить санкции в отношении КНДР, несмотря на позицию Организации Объединенных Наций.
Похоже Россия окончательно избавилась от каких-либо иллюзий относительно Запада и принялась более жестко действовать на международной арене
Комментарии
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Игорь Морозов
сам догадался или кто-то подсказал из таких же "умных " как ты сам?
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4 час.
Игорь Морозов
и этим бандеровским педикам хватит дел, помои выносить туалеты языком вылизывать, короче на самых тяжёлых и трудных участках работы использовать этот бандеровский смрад.
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4 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Конечно, но не только пленные. Бывшие украинцы, сбежавшие, беженцы тоже. Они все вместе довели эту территорию до предела за 30 лет. И теперь должны восстановить её. ... Что за бред сейчас поднимается в России? Корейцы КНДР должны на стройках пахать? Мигрантов средней Азии выгнать и пусть корейцы пашут? А кто вот только кричал? Тут на МТ почти в каждой статье. Всех мигрантов выгнать на хрен, работа для своих появиться платите только до хрена. А теперь ? Оппа, мигрантов нахрен, пущай корейцы пашут, их Ким Чен Ын порвёт если чё, а мы опять в ебипет на отхалово и Клаву коку послухаем. Ну вы и лицемеры!
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2 час.
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