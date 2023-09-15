Похоже Россия окончательно избавилась от каких-либо иллюзий относительно Запада и принялась более жестко действовать на международной арене

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Конечно, но не только пленные. Бывшие украинцы, сбежавшие, беженцы тоже. Они все вместе довели эту территорию до предела за 30 лет. И теперь должны восстановить её. ... Что за бред сейчас поднимается в России? Корейцы КНДР должны на стройках пахать? Мигрантов средней Азии выгнать и пусть корейцы пашут? А кто вот только кричал? Тут на МТ почти в каждой статье. Всех мигрантов выгнать на хрен, работа для своих появиться платите только до хрена. А теперь ? Оппа, мигрантов нахрен, пущай корейцы пашут, их Ким Чен Ын порвёт если чё, а мы опять в ебипет на отхалово и Клаву коку послухаем. Ну вы и лицемеры!