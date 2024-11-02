WP: США опасаются иностранного вмешательства в период после выборов

Американские власти обеспокоены возможными попытками дестабилизировать ситуацию в стране в переходный период с 5 ноября — дня выборов президента США — до инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.
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