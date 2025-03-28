📹❗️Расчёт ЗРПК "Панцирь-С1", развёрнутый на АвБ Хмеймим, перехватил наряд из нескольких неидентифицированных дронов на ближних подступах к объекту, задействовав ЗУР 57Э6.
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📹❗️Расчёт ЗРПК "Панцирь-С1", развёрнутый на АвБ Хмеймим, перехватил наряд из нескольких неидентифицированных дронов на ближних подступах к объекту, задействовав ЗУР 57Э6.