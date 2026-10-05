Уведомление придёт на "Госуслуги": Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей. Что изменится?

Медсправки переведут в электронный формат Речь идёт о практической реализации закона, принятого в 2025 году.
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