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Царьград

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Уведомление придёт на "Госуслуги": Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей. Что изменится?

Уведомление придёт на "Госуслуги": Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей. Что изменится?

Медсправки переведут в электронный формат Речь идёт о практической реализации закона, принятого в 2025 году.

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