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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард о контракте с «Торонто»: «Никогда не смотрю на деньги. Мог бы закончить уже сейчас с тем, что заработал»

Кавай Ленард вернулся в «Торонто», с которым раньше взял титул, и продлил контракт на 2 года и 115 миллионов долларов.

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