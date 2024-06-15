Директора молдавского ансамбля отстранили от должности из-за танцоров на ПМЭФ

Руководителю ставят в вину, что артисты выступили «вне установленных трудовых отношений» Исполняющая обязанности директора национального ансамбля «Жок» Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме, сообщают РИА Новости.