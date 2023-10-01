Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину

Раньше только Киев отмечался написанием "Россия" с маленькой буквы, "переименованием" не принадлежащих ему городов, намерением перекрестить Россию в Московию и прочим подобным аутотренингом, превращающим паршивую реальность в победную виртуальность.
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