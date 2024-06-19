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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветеран Naughty Dog Ли Дэвис вернулся в студию Sony — он успел приложить руку к созд...

Ветеран Naughty Dog Ли Дэвис вернулся в студию Sony — он успел приложить руку к созд...

Ветеран Naughty Dog Ли Дэвис вернулся в студию Sony — он успел приложить руку к созданию Perfect Dark для Xbox Series X|SАниматор Ли Дэвис вернулся в Naughty Dog после ухода ради работы в студиях The Initiative и Deviation Games.

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