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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Цепляющаяся за жизнь Fisker снизила цены на свои электромобили на величину до 39...

Цепляющаяся за жизнь Fisker снизила цены на свои электромобили на величину до 39...

Цепляющаяся за жизнь Fisker снизила цены на свои электромобили на величину до 39 %Поскольку переговоры с потенциальным стратегическим партнёром о финансировании бизнеса Fisker провалились, а денег у компании становится всё меньше, она решилась на распродажу имеющихся товарных машин по заметно сниженным ценам.

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