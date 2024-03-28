Цепляющаяся за жизнь Fisker снизила цены на свои электромобили на величину до 39 %Поскольку переговоры с потенциальным стратегическим партнёром о финансировании бизнеса Fisker провалились, а денег у компании становится всё меньше, она решилась на распродажу имеющихся товарных машин по заметно сниженным ценам.