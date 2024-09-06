Карасин — об обвинениях в адрес RT: это показатель неуверенности США

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин прокомментировал обвинения США в адрес RT. «Санкционная атака Вашингтона на лидеров российских СМИ, и прежде всего RT, за то, что этот канал разъясняет прямо, без экивоков и двусмысленностей, своё прочтение происходящих в мире событий, безусловно, является показателем неуверенности США и их союзников», — сказал сенатор в разговоре с RT.