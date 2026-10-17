Высокая остаточная стоимость не означает гарантированной выгоды при перепродаже: рейтинг опирается на цены объявлений или сделок с автомобилями в хорошем состоянии и может меняться вслед за скидками на новые машины, спросом и объёмом поставокСамым ликвидным "годовалым" электромобилем в Китае оказался Xiaomi YU7: по данным отчёта за сентябрь 2026 года, он сохраняет 82,5% первоначальной стоимости.