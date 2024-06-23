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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руни о Кейне на Евро: «Не лучшие две игры, он всегда медленно стартует на турнирах, но забивает. Другой состав на Словению должен помочь Харри, он заставит замолчать критиков»

Руни о Кейне на Евро: «Не лучшие две игры, он всегда медленно стартует на турнирах, но забивает. Другой состав на Словению должен помочь Харри, он заставит замолчать критиков»

«Начнем с Харри Кейна и шумихи вокруг капитана. Ладно, две игры были не лучшими для него, но он медленно стартовал на чемпионате мира и Евро-2020 и знает, как набрать темп ближе к финалу.

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