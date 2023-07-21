12 июля 1928 года советский ледокол «Красин» взял на борт всех выживших участников полярной экспедиции на потерпевшем крушение дирижабле «Италия», показав разительный контраст предшествующим попыткам всевозможных горе-спасателей ряда европейских стран, чаще всего колебавшихся между пустым «пиаром» и вопиющей безграмотностью, недопустимой на суровых просторах Арктики… Собственно, главная причина полёта итальянского дирижабля к Северному Полюсу тоже заключалась, прежде всего, в желании её руководителя, генерала Умберто Нобиле и его непосредственного начальства, во главе с итальянским диктатором Бенито Муссолини, показать всему миру успехи захватившего власть в стране фашистского режима.
Разница русского и западного менталитетов на исторических примерах
Комментарии
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А
Александр24
Эх, задолбал уже этот наш менталитет! Тушим пожары, разбираем завалы после землетрясений, лечим от ковида, короче помогаем всем кому попало, но в основном своим прямым врагам. А взамен? Получаем плевки в лицо и насмешки, как над дурачками. Нет уж, ребятки, пора менять такой менталитет. Кстати, этот менталитет почему-то не работает, когда речь идёт о помощи НАШИМ людям - старикам, больным детям и т.п.. Не знаете почему?
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