СССР-Россия

1 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Но ведь всё так и есть!Как украинцы пере...
  • Надежда
    Старый русофоб сорос, чтобы досадить России может купить турка предложением денег за разрыв с РФ...Турция слабеет с ...
  • Виталий Кирпиченко
    Я предлагаю, в эти пусть дни, чтобы страной управлял человек с волей Сталина. Понравится -- избирём навечно.Волгоград стал Ст...

Разница русского и западного менталитетов на исторических примерах

Разница русского и западного менталитетов на исторических примерах

12 июля 1928 года советский ледокол «Красин» взял на борт всех выживших участников полярной экспедиции на потерпевшем крушение дирижабле «Италия», показав разительный контраст предшествующим попыткам всевозможных горе-спасателей ряда европейских стран, чаще всего колебавшихся между пустым «пиаром» и вопиющей безграмотностью, недопустимой на суровых просторах Арктики… Собственно, главная причина полёта итальянского дирижабля к Северному Полюсу тоже заключалась, прежде всего, в желании её руководителя, генерала Умберто Нобиле и его непосредственного начальства, во главе с итальянским диктатором Бенито Муссолини, показать всему миру успехи захватившего власть в стране фашистского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Эх, задолбал уже этот наш менталитет! Тушим пожары, разбираем завалы после землетрясений, лечим от ковида, короче помогаем всем кому попало, но в основном своим прямым врагам. А взамен? Получаем плевки в лицо и насмешки, как над дурачками. Нет уж, ребятки, пора менять такой менталитет. Кстати, этот менталитет почему-то не работает, когда речь идёт о помощи НАШИМ людям - старикам, больным детям и т.п.. Не знаете почему?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх