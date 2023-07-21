Разница русского и западного менталитетов на исторических примерах

А

Александр24

Эх, задолбал уже этот наш менталитет! Тушим пожары, разбираем завалы после землетрясений, лечим от ковида, короче помогаем всем кому попало, но в основном своим прямым врагам. А взамен? Получаем плевки в лицо и насмешки, как над дурачками. Нет уж, ребятки, пора менять такой менталитет. Кстати, этот менталитет почему-то не работает, когда речь идёт о помощи НАШИМ людям - старикам, больным детям и т.п.. Не знаете почему?