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Светлов про «Конн Смайт»: «Первое место Макдэвида готов принять, но ноль вторых мест Бобровского – загадка! Спортивного объяснения нет. Дело в политике, значит»

– Много споров вокруг приза самого ценного игрока плей-офф НХЛ. Согласны с тем, что его вручили капитану «Эдмонтона» Макдэвиду, а не вратарю победителей Бобровскому? – В седьмом матче Бобровский восхитил.

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