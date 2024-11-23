Сенатор Грэм пригрозил "разрушить экономику" союзников США за арест Нетаньяху

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил "разрушить экономику" четырех стран — союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая Международному уголовному суду (МУС).
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