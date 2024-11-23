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Сенатор Грэм пригрозил "разрушить экономику" союзников США за арест Нетаньяху

Сенатор Грэм пригрозил "разрушить экономику" союзников США за арест Нетаньяху

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил "разрушить экономику" четырех стран — союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая Международному уголовному суду (МУС).

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