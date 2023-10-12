13 октября – канун великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы: запреты

13 октября – канун великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день православная церковь чтит память Григория Армянского и Святителя Михаила, который стал первым митрополитом Киевским и всея Руси.
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