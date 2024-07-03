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Студенты ЧГУ завершили обучение на "Цифровой кафедре"

Студенты ЧГУ завершили обучение на "Цифровой кафедре"

В Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева завершилось обучение студентов Чувашского государственного университета на "Цифровом факультете" в рамках федеральной программы "Развитие человеческих ресурсов в IT-отрасли" и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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