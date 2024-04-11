Место в Сочи, где можно погулять по прекрасному лесу недалеко от цивилизации Стартуем от улицы Совхозной, спускаемся к руслу реки Кудепста и идём вдоль него.
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Место в Сочи, где можно погулять по прекрасному лесу недалеко от цивилизации Стартуем от улицы Совхозной, спускаемся к руслу реки Кудепста и идём вдоль него.