RMF24: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации иливойны

Власти Польши приняли новый образец призывного билета в период мобилизации или войны, согласно которому в срочных случаях мобилизованные обязаны будут прибыть к месту явки не позднее шести часов с момента получения повестки.
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