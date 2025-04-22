Какие вещи на самом деле повышают у мужчин уровень тестостерона

Почему мужчины, как правило, не так многословны как женщины? Почему у них лучше развито пространственное воображение, что позволяет им, к примеру, уверенней чувствовать себя при парковке автомобиля? Почему они агрессивнее женщин? В конце концов, что делает мужчину мужчиной? – Однозначно – тестостерон, – говорит микробиолог из США Луанн Бризендин.