Оксфордский словарь назвал "брейнрот" словом 2024 года

Оксфордский словарь назвал существительное "брейнрот" (brain rot, гниение мозга) словом 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы издательства Оксфордского университета Oxford University Press.
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