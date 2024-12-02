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Оксфордский словарь назвал "брейнрот" словом 2024 года

Оксфордский словарь назвал "брейнрот" словом 2024 года

Оксфордский словарь назвал существительное "брейнрот" (brain rot, гниение мозга) словом 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы издательства Оксфордского университета Oxford University Press.

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