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Трехочковый Джеймса, данк Тейтума и кроссовер Эдвардса – в подборке лучших моментов матча США – Австралия

Трехочковый Джеймса, данк Тейтума и кроссовер Эдвардса – в подборке лучших моментов матча США – Австралия

Американцы победили со счетом 98:92. В видео в числе прочих моментов вошли трехочковый Леброна Джеймса, данк Джейсона Тейтума и кроссовер Энтони Эдвардса.

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