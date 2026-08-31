Тарифы ЖКХ в России снова вырастут — на 8–22% уже в октябре. Сильнее всего цены поднимут в Ставропольском крае и Дагестане — примерно на 20%, в Москве и Петербурге — на 15%.
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