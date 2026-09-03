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Вне зоны доступа: телефоны на уроках в школе теперь запрещены – реакция родителей

Вне зоны доступа: телефоны на уроках в школе теперь запрещены – реакция родителей

С начала нового учебного года – 1 сентября 2026-го – в российских школах вступает в силу обновленный регламент, касающийся использования мобильных устройств во время занятий.

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