Ветеранов Поморья поздравили с Днём Победы

В преддверии Дня Победы министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны Феликсом Георгиевичем Тереховым и Юрием Михайловичем Юхно.
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