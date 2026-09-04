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Как лауреат Нобелевской премии мира отправил армию США воевать в России

Как лауреат Нобелевской премии мира отправил армию США воевать в России

4 сентября 1918 года США вторглись в Россию. В этот день 339-й пехотный полк американской армии высадился в Архангельске и взял город под контроль.

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